ФСБ задержала администраторов инвестиционных телеграм-каналов

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД России провела операцию против администраторов трёх инвестиционных телеграм-каналов, "причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком", сообщили РБК в спецслужбе.

В ФСБ заявляют, что подозреваемые – трое россиян 1985, 1997 и 1998 годов рождения, которые, по версии следствия, являются создателями каналов "РынкиДеньгиВласть|РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ". В этих каналах, считает следствие, распространялись инвестиционные рекомендации, благодаря которым подозреваемые "воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене".

По версии следствия, администраторы каналов провели более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. Уголовное дело возбуждено по статье о манипулировании рынком, совершенном организованной группой или причинившим ущерб в особо крупном размере. Администраторам каналов грозит лишение свободы до семи лет, отмечает "Настоящее Время".

На видео пресс-службы ФСБ видно обыски и задержание одного из обвиняемых. В заявлении указано, что обыски провели у всех.

Все три телеграм-канала утром 13 апреля продолжают обновляться и не упоминают о задержании своих предполагаемых администраторов. Имена задержанных не сообщаются. В канале РДВ был опубликован пост, что в нём нет "рекомендаций или призывов к совершению сделок с финансовыми инструментами".

Как отмечает РБК, ранее ЦБ предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, ввести требования к их квалификации и ответственность за распространяемую ими информацию. О проверках таких блогеров сообщал директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин, пишет издание. При этом он критиковал финансовых инфлюенсеров в телеграм-каналах, утверждая, что авторы тематических каналов публикуют информацию, не соответствующую действительности, разгоняют цену на актив, который в том числе есть в их портфеле, а затем продают его по завышенной цене.