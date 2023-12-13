ФСБ задержала бывшего главу управления миграции Петербурга

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника управления по вопросам миграции управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Андрея Колесникова. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники.

Колесникова задержали в его квартире, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он помогал сыну знакомого бизнесмена ставить на миграционный учет иностранцев. ФСБ утверждает, что на учет таким образом были поставлены 16 тысяч человек. Сын бизнесмена сейчас сам находится под следствием по делу о незаконной миграции.

Колесников был назначен в Петербург из Москвы. Около месяца назад он уволился из управления по вопросам миграции по собственному желанию.