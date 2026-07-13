ФСБ задержала двух жителей Омска за публикацию видео атак на НПЗ

Региональное управление ФСБ по Омской области отчиталось 13 июля о задержании двух местных жителей, опубликовавших видео атаки на Омский нефтеперерабатывающий завод.

Один из задержанных на видео, которое распространило УФСБ, рассказал что снял видео из окна своего дома 6 июля. "Взял телефон, снял видео и выложил его в сеть интернет. Я не думал, что это видео попадет к ВСУ", – заявил он.

Еще одна местная жительница сообщила, что опубликовала в интернете видео о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе, о чём "сильно сожалеет".

Представитель управления ФСБ по Омской области Ирина Руснак сказала РБК, что в отношении задержанных составлены административные протоколы, они направлены в суд, который определит наказание. За съёмку атак беспилотников и их последствий для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей.

По её словам, выявление тех, кто опубликовал видеозаписи атаки дронов на НПЗ, продолжается. Руснак также предупредила, что в соответствии с уголовным законодательством сбор и передача иностранной стороне сведений, способных нанести ущерб безопасности России, могут быть квалифицированы как госизмена.

Видео последствий украинских ударов по объектам в России публикуются в сети регулярно, как правило их снимают местные жители. В последнее время в ряде регионов сообщалось о задержании и привлечении к административной ответственности людей, снявших такие видео.

Украина ударила по крупнейшему в России Омскому нефтеперерабатывающему заводу днем 6 июля, видео с последствиями атаки публиковали в том числе украинские мониторинговые телеграм-каналы. Мощность предприятия составляет около 21 млн тонн в год. После атаки завод приостановил работу.