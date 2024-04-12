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ФСБ задержала ехавшего в Казахстан программиста из Мордовии

В Саратовской области сотрудники ФСБ задержали программиста из Мордовии, пытавшегося уехать в Казахстан. Спецслужба считает, что он занимался пропагандой деятельности одной из "украинских террористических организаций". Об этом сообщают издания "Взгляд-Инфо" и "Четвертая власть".

Задержание произошло на пограничном пункте "Озинки" в Саратовской области. Имя задержанного не называется. ФСБ сообщает только то, что он 1986 года рождения, является уроженцом Мордовии и работает программистом иностранной компании. Следственный отдел ведомства возбудил дело по статье о пропаганде терроризма.

По версии спецслужбы, задержанный в различных чатах призывал к финансированию деятельности ВСУ, убийству должностных лиц, поджогу военных объектов на территории России. Он, как утверждается, также создавал позитивный образ участников запрещённого в России украинского военного подразделения. Каким образом сотрудники ФСБ получили доступ к перепискам задержанного, не сообщается.

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