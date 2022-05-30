ФСБ задержала Илью Фарбера за поджог военкоматов в Удмуртии

ФСБ России задержала подозреваемого в поджоге нескольких военкоматов в Удмуртии. Им оказался московский художник, бывший сельский учитель Илья Фарбер, ранее осужденный по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

На видео допроса, которое опубликовала Baza, Фабер заявил, что сделал это, чтобы "узнать, на что он способен". Неизвестно, присутствовал ли при записи его адвокат.

Ночью 21 мая в удмуртском посёлке Игра неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание военкомата. В результате выгорела одна из комнат, но пожар удалось быстро потушить. Ещё через пару дней бутылка с зажигательной смесью брошенная в другой военкомат привела к пожару в помещении, где хранилась служебная документация и картотека ветеранов.

Поджигателя искали несколько дней, прежде чем вышли на 48-летнего Фарбера, который приехал в посёлок к родственникам. В ходе обыска у него, как утверждается, изъяли две канистры с бензином, проволоку, марганцовку, а также банковские карты и смартфоны.

Илья Фарбер - московский художник и бывший директор дома культуры в Тверской области. В 2013 он был осужден за злоупотребления должностными полномочиями и получение взятки. По версии следствия, будучи директором сельского клуба, Фарбер получил взятку в 400 тысяч рублей от предпринимателя за ремонт здания Дворца культуры. Фарбер вины не признал. По его словам, эти деньги были долгом, который ему вернули за вложенные в ремонт собственные средства.

Процесс по делу учителя вызвал широкий общественный резонанс.

Первоначально он был приговорен к восьми годам колонии и штрафу в три миллиона рублей, затем наказание было снижено на год. После того, как президент Владимир Путин назвал приговор Фарберу "вопиющим", суд смягчил наказание до трёх лет. В начале 2014 года Илья Фарбер был условно-досрочно освобождён.

С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов не менее 14 военкоматов. В большинстве случаев те, кто это сделал, не установлены.