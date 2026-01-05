ФСБ задержала инженера за комментарий об операции "Паутина"

ФСБ задержала 48-летнего жителя Архангельской области Антона Михова по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает Север.Реалии. Видео задержания опубликовало государственное агентство ТАСС.

По версии ФСБ, Михов в одном из телеграм-чатов положительно оценил операцию украинских военных "Паутина", используя для этого "собственноручно подготовленный циничный текстовый комментарий". На видео задержания один из сотрудников силовых структур говорит Михову, что против него возбуждено уголовное дело "по факту оправдания террористических актов, произошедших на аэродромах" России.

Как выяснили Север.Реалии, Антон Михов до 2021 года работал на предприятии "ХС Морское Проектирование" в должности инженера-конструктора. До этого он работал на госпредприятии "Севмаш", входящем в "Объединенную судостроительную корпорацию". Комментариев самого Михова или его защиты пока нет.

Украина атаковала российские авиабазы "Белая", "Иваново", "Дягилево", "Оленья" в разных регионах, расположенных далеко от границы, в рамках операции "Паутина" в начале июня 2025 года. Дроны с боевыми зарядами запускали из фур, расположенных рядом с аэродромами. Атака на "Белую" стала первой с начала войны, когда украинской стороне удалось поразить цель в Сибири. В результате атак были уничтожены или повреждены десятки единиц авиатехники, в том числе стратегические бомбардировщики. Российские власти охарактеризовали случившееся как теракт.