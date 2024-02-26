ФСБ задержала миллиардера из Челябинска Юрия Антипова

В Челябинске Федеральная служба безопасности России задержала миллиардера и владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию также подтверждает источник издания 74.ru на одном из заводов бизнесмена.

Процессуальный статус Антипова неизвестен. Сообщается, что он был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. С бизнесменом проводят следственные действия. Уточняется, что дело расследует МВД, а оперативной работой занимается ФСБ.

СМИ также сообщают о том, что в понедельник Арбитражный суд Свердловской области по требованию Генпрокуратуры передал в собственность государства акции принадлежащих Антипову трёх крупных предприятий - это ЧЭМК, "Серовский завод ферросплавов" и "Кузнецкие ферросплавы". Суд постановил, что приватизация этих произвдств в 1990-х годах проводилась незаконно.

"Настоящее время" уточняет, что ферросплавы производства заводов Антипова применяются для выплавки высококачественной стали, из которой, в свою очередь, производят военную технику, жароупорные авиационные двигатели, ударопрочные стволы и бронебойные снаряды.

В 2021 году Юрий Антипов вошёл в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценили в 700 миллионов долларов. По состоянию на осень 2023 года стоимость активов его компаний оценивалась в 34,6 миллиардов рублей.