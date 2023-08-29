ФСБ задержала школьника по подозрению в подготовке теракта

Подросток учится в одной из красноярских гимназий. По версии следствия, школьник планировал устроить взрыв на Кировском рынке с помощью самодельной бомбы.

Как пишет Baza, детали для бомбы подросток якобы решил заказать в интернете, и, когда вечером 23 августа приехал забирать их, там его ждали сотрудники ФСБ.

При обыске у задержанного дома оперативники якобы обнаружили некие химические вещества и дымовые шашки. Школьник арестован, в отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

В феврале прошлого года подростка из Канска Никиту Уварова приговорили к пяти годам реального срока по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. На момент ареста летом 2020 года ему было 14 лет.

ФСБ стала чаще задерживать подростков по подозрению в подготовке терактов. Нередки случаи, когда сотрудники спецслужб выступают в качестве провокаторов. Они находят подростков в пабликах в соцсетях, читают переписки – в основном в групповых чатах и комментариях, после чего провоцируют подростков на опасные разговоры.

После серии переписок подростку назначают встречу, где задерживают его и обвиняют в подготовке теракта или массового убийства. Так, в Саратове в 2020 году задержали двух подростков по подозрению в подготовке нападения на школу.

Последние несколько месяцев задержанные по статье о подготовке теракта регулярно говорили о том, что их к этому угрозами и обманом подталкивали мошенники "из Украины".