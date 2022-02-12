ФСБ задержала сына замглавы МВД по подозрению в даче взятки

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Самарской области сына заместителя главы МВД России Игоря Зубова по делу о даче взятки. Об этом сообщили депутат Госдумы Александр Хинштейн и агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.
По словам Хинштейна, 43-лётний Денис Зубов и ещё два человека были задержаны в кафе в торговом центре после того, как он передал оперативнику ФСБ портфель с 18 миллионами рублей. Утверждается, что эти деньги предлагались за общее покровительство крупной перевалочной нефтебазе. Кроме того, подозреваемые обещали ежемесячно передавать офицеру по 5 миллионов рублей.
По утверждению Хинштейна, Зубов на допросе заявил, что деньги у него были с собой случайно, а дать их оперативнику он решил спонтанно под его давлением. Заведено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.
- Игорь Зубов занимает пост заместителя главы МВД с 2012 года, а до этого был в разное время заместителем начальника Главного штаба МВД России, заместителем министра, профессором Московского университета МВД. В 2015 году на заседании "Открытого правительства", где рассматривали инициативу оппозиционного политика Алексея Навального об уголовной ответственности должностных лиц за незаконное обогащение, Зубов заявил, что "все цветные революции произошли под лозунгом борьбы с коррупцией". На это обратила внимание редакция Север.Реалии.
- В 2019 году по делу о покровительстве той же нефтебазе была осуждена группа высокопоставленных офицеров ФСБ. Бывший заместитель начальника службы экономической безопасности управления ФСБ по Самарской области полковник Сергей Гудованый получил 20 лет колонии. Бывший сотрудник центрального аппарата ФСБ России полковник Александр Переточкин был приговорен к 10 годам, передавало издание Legal.Report.
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