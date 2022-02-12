ФСБ задержала сына замглавы МВД по подозрению в даче взятки

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Самарской области сына заместителя главы МВД России Игоря Зубова по делу о даче взятки. Об этом сообщили депутат Госдумы Александр Хинштейн и агентство ТАСС со ссылкой на свои источники.

По словам Хинштейна, 43-лётний Денис Зубов и ещё два человека были задержаны в кафе в торговом центре после того, как он передал оперативнику ФСБ портфель с 18 миллионами рублей. Утверждается, что эти деньги предлагались за общее покровительство крупной перевалочной нефтебазе. Кроме того, подозреваемые обещали ежемесячно передавать офицеру по 5 миллионов рублей.

По утверждению Хинштейна, Зубов на допросе заявил, что деньги у него были с собой случайно, а дать их оперативнику он решил спонтанно под его давлением. Заведено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.