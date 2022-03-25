ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Москве украинского гражданина по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства по Москве.

В сообщении говорится, что задержанный по имени Рудась А.В., имеющий гражданство Украины и Польши, действовал под оперативным псевдонимом "Малыш". В ФСБ утверждают, что в 2019 году он поступил в один из ведущих российских вузов на факультет политологии, где, по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал сведения в отношении оппозиционных украинским властям политологов и журналистов.

В ФСБ заявили, что задержан он был при попытке получить данные в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Украине.

Как отмечает РБК, имя задержанного — Рудась Андрей Витальевич — упоминается в списке абитуриентов магистратуры МГИМО . В 2020 году он, по информации издания, с проектом под названием "Опыт организации протестного молодежного движения в Украине: акторы и технологии. Уроки для России" подал заявку на участие в конкурсе фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук.

Сегодня же ФСБ заявила о задержании жителя Хабаровска, которого подозревают в попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины во время проведения так называемой "спецоперации". Против него возбудили дело о госизмене. Он арестован на два месяца.

У задержанного, как утверждают в ФСБ, "по роду деятельности" был доступ к закрытой информации, и он анонимно через интернет якобы предложил украинской спецслужбе предоставить за деньги сведения, "которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций". Что это за сведения, в ведомстве не уточнили.

По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.​