ФСБ задержала в Крыму шестерых крымских татар

В аннексированном Крыму в Джанкойском районе ФСБ задержала шестерых крымских татар, предъявив им обвинение в организации и участии в деятельности признанной в России террористической религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что "участники организации посещали конспиративные встречи, осуществляли антироссийскую деятельность" и склоняли к ней местных жителей.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что речь идёт о крымскотатарских активистах Энвере Кроше, Мурате Мустафаеве, Сеитяе Аббозове, Эдеме Бекирове, Ринате Алиеве, а также о журналисте Вилене Темерьянове. В их домах, а также в домах их родственников, прошли обыски. После этого задержанных доставили в Управление ФСБ в Симферополе. В ближайшее время их отправят в изолятор временного содержания, где они будут находиться до избрания меры пресечения. Соответствующее судебное заседание назначено на 12 августа.

Издание "Грати" в свою очередь сообщает, что по дороге в Симферополь сотрудники ФСБ избили Энвера Кроша, требуя от него разблокировать мобильный телефон.