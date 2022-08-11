ФСБ задержала в Крыму шестерых крымских татар

В аннексированном Крыму в Джанкойском районе ФСБ задержала шестерых крымских татар, предъявив им обвинение в организации и участии в деятельности признанной в России террористической религиозной организации "Хизб ут-Тахрир". В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что "участники организации посещали конспиративные встречи, осуществляли антироссийскую деятельность" и склоняли к ней местных жителей.
Правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает, что речь идёт о крымскотатарских активистах Энвере Кроше, Мурате Мустафаеве, Сеитяе Аббозове, Эдеме Бекирове, Ринате Алиеве, а также о журналисте Вилене Темерьянове. В их домах, а также в домах их родственников, прошли обыски. После этого задержанных доставили в Управление ФСБ в Симферополе. В ближайшее время их отправят в изолятор временного содержания, где они будут находиться до избрания меры пресечения. Соответствующее судебное заседание назначено на 12 августа.
Издание "Грати" в свою очередь сообщает, что по дороге в Симферополь сотрудники ФСБ избили Энвера Кроша, требуя от него разблокировать мобильный телефон.
- После аннексии Крыма Россией в 2014 году сотни крымских татар подверглись уголовному преследованию за участие в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". Десятки из них осуждены на длительные сроки заключения, остальные ждут суда. В России движение "Хизб ут-Тахрир" запрещено с 2003 года. На территории Украины и большинства европейских стран его деятельность законна. Члены движения ни разу не были замечены в подготовке или совершении терактов.
- Многие крымские татары считают, что преследование против них является местью российских властей за непризнание аннексии. Также они заявляют, что подавляющее большинство уголовных дел сфальсифицированы, их фигуранты ни в каких движениях не состояли и преступных планов не имели, зачастую уголовные дела о терроризме заводили на них только на основании найденной у них дома религиозной литературы.
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