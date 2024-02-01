ФСБ задержала волонтёрку, помогающую украинским беженцам

Сотрудники ФСБ в Белгороде задержали создательницу волонтёрской организации, помогающей украинским беженцам. Надин Гейслер (Надежде Россинской) может быть предъявлено обвинение по уголовной статье о призывах к деятельности против безопасности государства, сообщает "Медиазона" со ссылкой на говорившего с ней по телефону юриста Евгения Соколова. По его словам, задержана также сестра Гейслер, активистка Елена Егорова.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину Гейслер основала волонтёрскую организацию "Армия красоток", которая помогала украинским беженцам. В мае 2023 года она уехала из России из-за угрозы уголовного преследования, рассказывала она редакции Север.Реалии.

Как она вновь оказалась в Белгороде – неизвестно. Издание "Пепел" предполагает, что она могла приехать, чтобы помочь вернуть в Украину собак, вывезенных из питомника в находящемся под контролем России украинском Мелитополе.

Как рассказывает Соколов со слов Гейслер, активистка была задержана по подозрению в призывах жертвовать на нужды украинской армии. По статье о призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Что вменяется Егоровой, неизвестно.