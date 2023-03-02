ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре по делу о госизмене

ФСБ задержала жителя Комсомольска-на-Амуре по подозрению в государственной измене, сообщают СМИ со ссылкой на спецслужбу.

По версии следствия, подозреваемый собирался передать украинской разведке информацию об объектах Минобороны в Хабаровском крае. Данные передавались, считает ФСБ, "для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами" по каналам транспортировки военной техники. "РИА Новости" публикует кадры задержания подозреваемого во дворе его дома.

Хабаровский край расположен примерно в 9 тысячах километров от Украины.

С начала войны против Украины в России участились приговоры по статье о госизмене. В частности, с 2022 года ФСБ начала возбуждать дела в отношении россиян о "намерении совершить госизмену", хотя раньше речь шла об уже совершенной, пишет Сибирь.Реалии.

Так, в декабре 2022 житель Хабаровска Вячеслав Мамуков получил 12,5 лет колонии по делу о госизмене. По версии следствия, он собирался передать Украине информацию о состоянии транспортной инфраструктуры региона. Мамуков, даже по версии следствия, не успел передать никаких данных Украине, однако всё равно получил значительный срок.