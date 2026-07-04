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ФСБ: задержан житель Анапы, следивший за чиновниками в Сочи

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Путин принимает в резиденции "Бочаров ручей" Александра Лукашенко, 2023 год
Путин принимает в резиденции "Бочаров ручей" Александра Лукашенко, 2023 год

ФСБ России отчиталась о задержании жителя Анапы, который, как утверждается, собирал данные о военных объектах "по заданию украинских спецслужб".

В распростарнённом в субботу сообщении ФСБ говорится, что задержанного также интересовали сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Краснодарского края и о графиках прибытия представителей органов власти и иностранных делегаций на режимные объекты в Сочи.

В сообщении также говорится о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Имя подозреваемого не приводится, как и позиция его самого и его защиты. Известно только, что он 1980 года рождения.

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В Сочи - обращает внимание издание "Медуза" в связи с заявлением ФСБ - находится одна из резиденций президента России "Бочаров ручей", где Владимир Путин неоднократно принимал иностранных лидеров. Там же, до 2022 года, проводились регулярные совещания с руководством Минобороны.

В марте нынешнего года российская Федеральная служба охраны предложила установить вокруг резиденции "Бочаров ручей" охранную зону площадью более трёх квадратных километров.

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