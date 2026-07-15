ФСБ заказала ИИ-помощника, но подрядчик провалил проект

Вторая служба ФСБ, которая отвечает за борьбу с политической оппозицией, минимум два года пытается внедрить искусственный интеллект в свою работу. Об этом сообщают "Важные истории", изучившие утечку документов казанской компании "Микорд". По данным издания, "Микорд" полтора года делал для спецслужбы систему "Паук" ("Портал аналитики и управления контентом"), которая в конце концов так и не была запущена. Материал пересказывает "Настоящее время".



Кто и для кого делал "Паука". Формальным заказчиком выступал Центр защиты информации и спецсвязи ФСБ, исполнителем – подведомственный ФСБ НИИ "Квант", который и привлек "Микорд". Успехи малоизвестного "Микорда" в получении федеральных заказов "Важные истории" ранее связывали с бывшим министром связи Николаем Никифоровым: его семья и семья основателя компании Александра Николаева долго вели совместный бизнес.



"Паук" должен был автоматизировать работу ситуационного центра. Сейчас дежурные сотрудники ежедневно вручную мониторят российские и зарубежные СМИ и готовят сводку для руководства ФСБ. По задумке новости должен собирать веб-краулер, а дежурному остаётся отобрать нужные на внутреннем портале – там их можно редактировать, оценивать по пятибалльной шкале и комментировать. Готовые сводки хранятся в закрытом контуре без доступа к интернету. Встроенный чат-бот на основе большой языковой модели должен был отвечать на вопросы сотрудников – не только по новостям, но и по "иным материалам из закрытых источников": в систему планировали загружать "сторонние банки данных", справки и сканы.



Какие именно закрытые источники имелись в виду, в документах не сказано. Собеседник "Важных историй", знакомый с работой ФСБ, говорит, что у спецслужбы есть центральная оперативная база, куда заносят слухи, донесения и данные из уголовных дел. Бывший сотрудник ФСБ Александр Федотов рассказывал The Insider об отдельной базе Второй службы с именами, фотографиями и телефонами активистов и участников митингов. В документации перечислено, что ответ ИИ-помощника "в отношении объектов заинтересованности" может содержать ФИО, дату рождения, регион, номер телефона и данные автомобиля, – журналисты допускают, что ФСБ думала о применении ИИ в оперативной работе. Куратор проекта от ФСБ, скрытый в переписке под инициалами А.Г., говорил разработчикам о "30 пользователях основного подразделения" с перспективой роста до 400.

За какими СМИ следит Вторая служба. Для разработки ФСБ передала "Микорду" реальные сводки Второй службы за январь 2024 – июнь 2025 года.



"Важные истории" проанализировали почти пять тысяч новостей из сводок. Помимо классических тем службы – исламисты, оппозиция, политические убийства, - Вторая служба следит за давлением на мигрантов в России, зарубежными забастовками и протестами и межнациональными конфликтами в Европе.



Одним из ключевых источников информации для спецслужбы стали независимые издания: за первое полугодие 2025 года чаще всего в сводках цитировалась "Активатика", RusNews и "Говорит НеМосква".



Всего в сводки попали более 550 материалов неподцензурных медиа, включая "ОВД-Инфо", "7х7", "Медузу", Радио Свобода и "Настоящее время" – больше 10% всех новостей. Мониторинг СМИ служба, судя по ссылкам в сводках, уже давно ведет через коммерческий сервис "Крибрум" – собственная разработка, вероятно, должна была его заменить.

Запустить "Паука" ФСБ не смогла. Осенью 2025 года, к дедлайну первого этапа, в трекере задач "Микорда" появилась запись "Работа над проектом приостановлена" (один из сотрудников отреагировал: "Прощай, проект…"). По словам источника "Важных историй", компания не справилась с заказом, а опрошенный журналистами IT-специалист предположил, что разработчикам не хватило опыта работы с языковыми моделями.