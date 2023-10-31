ФСБ заявила о задержании "координатора" покушения на Царёва

ФСБ заявила о задержании жителя Ялты в аннексированном Крыму, которого российская спецслужба считает координатором покушения на бывшего депутата Верховной Рады, сторонника вторжения в Украину Олега Царёва.
Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на ФСБ. Утверждается, что задержанный, имя которого не называется, дал признательные показания. Как утверждает ФСБ, житель Ялты был зимой якобы завербован Службой безопасности Украины, по её заданию организовал слежку за Царёвым и "оборудовал тайник со средствами поражения". Исполнитель покушения пока не найден.
ФСБ считает, что "получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению". В спецслужбе также назвали состояние Царёва, который был ранен в результате покушения, удовлетворительным, отмечается, что угрозы его жизни нет. При этом ранее соратники Царёва утверждали, что тот находится в реанимации и неясно, выживет ли он. Каков характер полученных им ранений и каковы были обстоятельства покушения, по-прежнему не ясно.
- Ранее сообщалось, что в Ялте в аннексированном Крыму в ночь на 27 октября было совершено покушение на Царёва. В телеграм-канале Царёва со ссылкой на родственников сообщалось, что он был ранен на территории принадлежащего ему санатория им. Кирова в центре Ялты. Утверждается, что в него стреляли. ФСБ подтвердила факт покушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".
- Политик, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Украины в 2014 году, был одним из представителей пророссийских сепаратистов в начале конфликта на востоке Украины. Какое-то время сепаратисты называли его "спикером парламента Новороссии".
- Царёв заочно приговорён украинским судом к 12 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность страны и попытки насильственного свержения конституционного строя. Против него заведены ещё несколько уголовных дел. В 2022 году после вторжения он сопровождал российские войска на территории Украины, призывал власти Кривого Рога сдать город российской армии. При этом в последнее время Царёв нередко критиковал действия российских властей и военных, выражал сомнения в возможности достичь победы в войне.
- Ранее ряд пророссийских сепаратистов на занятых Москвой территориях Украины стали жертвами покушений. Российская сторона обвиняет в них украинские спецслужбы. В Киеве это напрямую не подтверждают. После покушения на Царёва ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оно было операцией СБУ. Официально это не подтверждалось.
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