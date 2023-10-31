ФСБ заявила о задержании "координатора" покушения на Царёва

ФСБ заявила о задержании жителя Ялты в аннексированном Крыму, которого российская спецслужба считает координатором покушения на бывшего депутата Верховной Рады, сторонника вторжения в Украину Олега Царёва.

Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на ФСБ. Утверждается, что задержанный, имя которого не называется, дал признательные показания. Как утверждает ФСБ, житель Ялты был зимой якобы завербован Службой безопасности Украины, по её заданию организовал слежку за Царёвым и "оборудовал тайник со средствами поражения". Исполнитель покушения пока не найден.

ФСБ считает, что "получены неопровержимые доказательства причастности украинских спецслужб к покушению". В спецслужбе также назвали состояние Царёва, который был ранен в результате покушения, удовлетворительным, отмечается, что угрозы его жизни нет. При этом ранее соратники Царёва утверждали, что тот находится в реанимации и неясно, выживет ли он. Каков характер полученных им ранений и каковы были обстоятельства покушения, по-прежнему не ясно.