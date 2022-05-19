ФСИН: четверть СИЗО в России переполнены

В России переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Об этом заявил начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин, сообщает "Парламентская газета".

По словам представителя ведомства, наиболее сложная ситуация наблюдается в аннексированном Крыму, в Амурской, Воронежской и Московской областях, в Москве, Карелии и Татарстане, а также в Краснодарском крае и Ставропольском крае.

Из-за того, что изоляторы переполнены, содержащихся под стражей людей приходится переводить в другие регионы. По словам Вединяпина, в 2021 году количество людей, содержащихся в СИЗО, выросло на 4% по сравнению с 2020 годом. В прошлом году в изоляторах содержались чуть боле 205 тысяч человек. Вединяпин рассказал, что 44% из них обвинялись в совершении преступлений небольшой или средней тяжести.

В начале 2021 года, занимавший тогда должность главы ФСИН Александр Калашников, заявлял о "минимальных значениях числа заключенных за всю новейшую историю России". Он связывал это со "структурными изменениями в отношении к изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных", из-за которых количество заключенных в колониях сократилось на 11,1%, тогда как в СИЗО - выросло более чем на 6,5%.