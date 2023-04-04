Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ФСИН хочет, чтобы ОНК уведомляли о посещении СИЗО за 48 часов

Федеральная служба исполнения наказаний намерена обязать членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) уведомлять учреждения ФСИН о своём визите за 48 часов.

Вариант соответствующего приказа ФСИН размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно пояснительной записке, мера принимается для "организации личной безопасности членов ОНК", а также для выяснения обстоятельств, препятствующих членам комиссий посещать места принудительного содержания.

Как отмечает ТАСС, согласно действующему законодательству наблюдатели комиссии также должны уведомлять ФСИН о своем приходе - однако поскольку порядок подачи уведомлений строго не определен, фактически сделать это можно непосредственно перед визитом в следственный изолятор.

Ряд правозащитников раскритиковали документ. Председатель московской ОНК Георгий Волков заявил журналистам, что принятие проекта приведет к тому, что "деятельность ОНК по всей России по защите прав заключенных фактически будет остановлена". "Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной", - полагает Волков.

Раскритиковал предложение ФСИН и ответственный секретарь московской комиссии Алексей Мельников. По его словам, приказ "направлен на уничтожение Общественных наблюдательных комиссий", пишет "Медуза".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG