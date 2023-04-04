ФСИН хочет, чтобы ОНК уведомляли о посещении СИЗО за 48 часов

Федеральная служба исполнения наказаний намерена обязать членов Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) уведомлять учреждения ФСИН о своём визите за 48 часов.

Вариант соответствующего приказа ФСИН размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно пояснительной записке, мера принимается для "организации личной безопасности членов ОНК", а также для выяснения обстоятельств, препятствующих членам комиссий посещать места принудительного содержания.

Как отмечает ТАСС, согласно действующему законодательству наблюдатели комиссии также должны уведомлять ФСИН о своем приходе - однако поскольку порядок подачи уведомлений строго не определен, фактически сделать это можно непосредственно перед визитом в следственный изолятор.

Ряд правозащитников раскритиковали документ. Председатель московской ОНК Георгий Волков заявил журналистам, что принятие проекта приведет к тому, что "деятельность ОНК по всей России по защите прав заключенных фактически будет остановлена". "Если такие ограничения будут приняты, то деятельность комиссий будет несостоятельной. Имитационной", - полагает Волков.

Раскритиковал предложение ФСИН и ответственный секретарь московской комиссии Алексей Мельников. По его словам, приказ "направлен на уничтожение Общественных наблюдательных комиссий", пишет "Медуза".