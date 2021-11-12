ФСИН просит заменить условное наказание Соболь на реальное

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит суд назначить соратнице Алексея Навального Любови Соболь реальные исправительные работы по делу о незаконном проникновении в квартиру. Об этом РИА "Новости" рассказали в пресс-службе Симоновского районного суда Москвы.

В апреле суд назначил Соболь исправительные работы условно. ФСИН потребовала отменить решение и ужесточить наказание "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления", заявили в суде.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева, который, как утверждают соратники Навального, участвовал в отравлении политика и является сотрудником ФСБ. Соболь якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходил ни свидетелем, ни потерпевшим.

В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Согласно решению суда, она не имела права покидать Москву без специального разрешения, выходить из дома с десяти часов вечера до шести часов утра и посещать массовые мероприятия. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России, сама она её не комментировала. Недавно в интервью телеканалу Настоящее Время Соболь сказала, что сменила местонахождение на чуть менее опасное. В октябре этого года российские власти объявили Любовь Соболь в розыск.

В конце сентября Следственный комитет возбудил против ближайших соратников Навального, в том числе Соболь, уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём.

9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (Любовь Соболь работала юристом ФБК, объявленного "иноагентом"), а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов") и запретил их деятельность в России.