ФСИН сообщила о "драке" в колонии, в которой ранее систематически пытали

Несколько заключённых иркутской исправительной колонии №6 госпитализированы с различными травмами, сообщается на сайте регионального управления ФСИН.

Точное количество доставленных в больницу не уточняется - в ведомстве лишь отметили, что "произошёл бытовой конфликт с участием шести осуждённых". В сообщении ФСИН произошедшее также называется "дракой".

В декабре прошлого года стало известно о жестоких пытках в иркутской колонии №6, которым подвергся заключённый Кежик Ондар Азиян. Как выясняли правозащитники, его сутками держали привязанным и избивали, нанесли увечье половому члену, а также засунули ему в задний проход кипятильник. Заключённый остался инвалидом.

В феврале правозащитный проект Gulagu.net сообщил о пытках и сексуальном насилии, которым подвергся заключённый ИК №6 Тахиржон Бакиев.

После проведенных проверок ФСИН отчиталась о возбуждении нескольких уголовных дел против сотрудников колонии.