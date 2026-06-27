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FT: Аргентина готовит программу получения "золотых паспортов"

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Аргентина готовится запустить программу, которая позволит иностранцам получать гражданство страны за инвестиции, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, рассматриваются два варианта участия: безвозвратное пожертвование в размере около 500 тысяч долларов или покупка государственных облигаций на один миллион долларов. Условия программы пока окончательно не утверждены и могут измениться.

Как отмечает FT, власти рассчитывают, что программа поможет привлечь средства для обслуживания государственного долга. В случае ее запуска Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих так называемые "золотые паспорта" за инвестиции. Аргентинское гражданство обеспечивает безвизовый въезд почти в 170 стран.

После начала полномасштабной войны России против Украины Аргентина стала одним из направлений для российских эмигрантов. В 2025 году власти ужесточили миграционное законодательство, что, по данным FT, было связано в том числе с подготовкой новой инвестиционной программы.

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