FT: ЕС готовит запрет на все криптовалютные операции с Россией

Еврокомиссия намерена полностью запретить криптовалютные транзакции с Россией, чтобы лишить Москву возможности обходить санкции с помощью активов вне традиционной банковской системы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии.

Согласно материалам, Брюссель рассматривает введение масштабного запрета на работу всех криптовалютных платформ, созданных в России. В Еврокомиссии считают, что точечное включение отдельных компаний в санкционные списки не даёт эффекта, так как на их месте быстро появляются новые структуры. При этом власти ЕС утверждают, что российские криптоплатформы используются для торговли товарами, применяемыми в войне против Украины.

Предлагаемая мера предполагает полный запрет на любое сотрудничество с российскими поставщиками услуг в сфере криптоактивов, а также на использование платформ российского происхождения для перевода и обмена криптовалют. Целью шага называется усиление эффективности санкционного режима.

В октябре 2025 года Евросоюз ввел 19-й пакет санкций против России, который впервые затронул криптовалютные платформы и операции с цифровыми активами. Сейчас европейские власти готовят в отношении Москвы уже 20-й пакет ограничений.

На этом фоне глава европейского дипломатического ведомства Кая Каллас заявила, что намерена предложить перечень уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках возможного урегулирования войны в Украине. По словам Каллас, "для принятия решения необходимо согласие европейцев", и условия должны выдвигаться именно Москве, а не Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что всем сторонам конфликта придется пойти на уступки. В то же время в ЕС признают отсутствие единой стратегии диалога с Россией, но подчеркивают необходимость координации действий с Украиной и США.

Россия, со своей стороны, настаивает на завершении войны на условиях, которые в Европе называют неприемлемыми.