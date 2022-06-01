FT: ЕС и Лондон запретят страхование судов с российской нефтью

Великобритания и Евросоюз договорились о запрете на страхование судов с российской нефтью. Об этом сообщила The Financial Times.

Таким образом, перевозчики российской нефти лишатся доступа на британский рынок страхования Lloydʼs of London – крупнейший для морских перевозок. Это ограничит возможности России по экспорту нефти-сырца по морю, ей придется искать других страховщиков.

По данным источников The Financial Times, представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. Они указывал, в частности, что сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов. Там, например, может оказаться нефть из Казахстана.

Запрет на страхование морских перевозок российской нефти, как отмечает издание, может привести к ещё большему росту цен, которые уже достигли максимума за два месяца, превысив отметку в 123 доллара за баррель марки Brent.