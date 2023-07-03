FT: ЕС может разрешить подключить к SWIFT "дочку" Россельхозбанка

В Евросоюзе рассматривают возможность разрешить находящемуся под западными санкциями российскому Россельхозбанку создать дочернюю компанию и подключить её к международной системе SWIFТ. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на пятерых собеседников, знакомых с ситуацией. Решение направлено на защиту Черноморской зерновой инициативы - так называемой зерновой сделки, находящейся под угрозой срыва, отмечает издание.

Этот шаг позволит будущей "дочке" российского банка обрабатывать платежи, связанные с зерновой сделкой, в рамках которой украинское зерно вывозится из заблокированных Россией черноморских портов, считают собеседники газеты.

В мае Россия согласилась на продление зерновой сделки ещё на два месяца, но подчеркнула, что действие соглашения может быть прекращено, если не будут устранены препятствия для экспорта российского зерна и удобрений. Одним из условий продления соглашения российские власти называли переподключение Россельхозбанка к международной системе обработки банковских платежей SWIFT.

План с созданием для этих целей "дочки" Россельхозбанка был предложен Россией в ходе переговоров при посредничестве ООН. Он и стал предметом обсуждения на саммите ЕС в конце июня как потенциальное средство убедить Москву продлить "зерновую сделку". По словам двух собеседников FT, cторонники плана назвали его "наименее худшим вариантом". Поскольку, по их мнению, угрозы России не продлить "зерновую сделку" на этот раз выглядят более серьезными, чем ранее.