FT: фонд "Совета мира" Трампа по Газе не получил ни одного взноса

Финансовый фонд "Совет мира", созданного по инициативе президента США Дональда Трампа для управления послевоенным восстановлением сектора Газа, спустя четыре месяца после запуска не получил ни одного взноса от доноров. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

При этом, по словам собеседников издания, деньги перечислялись не в фонд под управлением Всемирного банка, а напрямую на счет организации в JPMorgan Chase, для которого не предусмотрены независимые механизмы прозрачности.

Представитель "Совета мира" заявил FT, что для финансирования были предусмотрены разные механизмы и участники "предпочли использовать другие варианты". Он добавил, что финансовую отчётность организация представит исполнительному совету "в подходящее время".

По данным FT, около 20 миллионов долларов от Марокко пошли на финансирование офиса верховного представителя по Газе Николая Младенова и зарплаты Палестинского технократического комитета. Еще 100 миллионов долларов, выделенные ОАЭ на подготовку полиции для Газы, пока заморожены.

Госдепартамент США планирует перераспределить около 1,2 миллиардов долларов на проекты, связанные с "Советом мира", но эти средства пока не использованы. Еще около 50 миллионов долларов Вашингтон намерен направить напрямую на операционные расходы организации, но деньги также еще не перечислены.

Высокопоставленный представитель Конгресса США заявил FT, что Совет мира пока не контролирует эти средства. По его словам, организации не разрешат использовать финансирование, пока не будут созданы механизмы финансового контроля.

Как отмечает FT, сама организация оказалась в политическом и юридическом тупике. Мирный план Трампа, под который создавался "Совет мира", предусматривал три основные цели: разоружение ХАМАС, вывод израильских войск из сектора Газа и восстановление анклава. По данным источников, ни по одному из этих направлений прогресса нет, а на восстановление Газы "не было потрачено ни одного американского доллара".

"Совет мира" был учрежден в январе 2026 года. Тогда Трамп подписал устав организации на Всемирный экономический форум в присутствии лидеров стран Ближнего Востока и Южной Америки.

В феврале Трамп заявлял, что государства – участники "Совета мира" пообещали выделить более семи миллиардов долларов на гуманитарную помощь и восстановление Газы, а США намерены добавить еще 10 миллиардов долларов. Среди стран, которым направили приглашения вступить в организацию, были Россия, Беларусь и Украина.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова перечислить "Совету мира" один миллиардов долларов из заблокированных в США российских активов. Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не приняла решение о вступлении в организацию.