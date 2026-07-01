FT: Германия добивается права производить американские "Томагавки"

Германия пытается восполнить пробелы в обороне и ведет переговоры с США о производстве большего количества американского оружия на своей территории, сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. Переговоры ускорились в преддверии саммита НАТО в Анкаре на следующей неделе.

Один из источников уточнил, что обсуждения касаются всего", что могло бы укрепить оборонные возможности обеих стран, в том числе совместного производства дальнобойных ракет "Томагавк" и ракет PAC-3 для комплексов "Пэтриот". Другой собеседник издания тметил, что реакция американской стороны оказалась "более позитивной, чем ожидалось".

По данным издания, немецкое правительство было особенно встревожено майским решением США отменить запланированное развертывание в Германии батальона с наземными системами "Томагавк" – этот план задумывался при президенте США Джо Байдене как ответ на размещение российских крылатых ракет в Калининграде.

"Нам срочно необходимы возможности ракет "Томагавк" для защиты европейского континента. Если американцы не разместят эти ракеты, мы должны найти новые способы сохранить их боеспособность", – заявил председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп.

Перспективы сделки, по данным источников Financial Times, остаются неопределенными, так как переговоры находятся на ранней стадии, а любое решение будет в конечном счете политическим на фоне напряженности между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом.

Скептики указывают, что Вашингтон вряд ли позволит производить за рубежом наиболее секретные технологии.

Министерство обороны Германии подтвердило наличие "интенсивного и хорошо налаженного" сотрудничества с компаниями из США. Немецкая Rheinmetall и американская Raytheon уже совместно производят ракеты PAC-2 и GEM-T.