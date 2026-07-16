FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС из-за российского СПГ

Греция выступила против принятия 21-го пакета санкций Евросоюза, который предусматривает запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, Афины пытаются защитить интересы судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому миллиардеру Георгию Прокопиу. Источники FT утверждают, что греческий посол прямо заявил коллегам в ЕС, что запрет на перевозку российского СПГ фактически "погубит" компанию.

Из-за отсутствия согласия ЕС был вынужден на неделю продлить действие нынешнего потолка цен на российскую нефть — 44,1 доллара за баррель. Без этого решения из-за роста мировых цен на нефть, вызванного конфликтом вокруг Ирана, предельная цена автоматически выросла бы, что принесло бы России дополнительные доходы, говорится в публикации.

По словам европейских дипломатов, отсрочка также позволит оценить экономические и технические последствия запрета на перевозку российского СПГ.

Dynagas эксплуатирует 27 газовозов, включая около трети мирового флота ледовых танкеров класса Arc7, специально построенных для работы в Арктике у завода "Ямал СПГ". По подсчетам FT, с начала 2025 года компания перевезла более 10 млн тонн российского СПГ, выполнив 144 рейса на 11 судах.

По данным источников газеты, Греция утверждает, что суда класса Arc7 практически невозможно использовать на других маршрутах. В случае запрета компании, вероятно, пришлось бы продать их покупателям из стран, не присоединившихся к западным санкциям. Стоимость каждого такого газовоза составляет около 300 миллионов долларов.

21-й пакет санкций также включает ограничения против российских банков, криптовалютных организаций и предприятий военно-промышленного комплекса, а также механизм дальнейшего снижения потолка цен на российскую нефть.

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