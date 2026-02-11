FT написала о планах Зеленского объявить 24 февраля о выборах

Украина начала планировать выборы президента одновременно с референдумом по мирному соглашению, пишет газета Financial Times cо ссылкой на украинских и западных чиновников, а также другие знакомые с этим вопросом источники. Как уточняет издание, администрация Дональда Трампа потребовала от Киева провести голосование до 15 мая, иначе страна рискует потерять предложенные США гарантии безопасности.

Собеседники издания утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский планирует объявить о выборах президента и референдуме 24 февраля, в четвёртую годовщину полномасштабного вторжения России. На такой шаг украинские власти, по их словам, идут на фоне "сильного давления" на Киев со стороны Белого дома с целью завершения мирных переговоров между Украиной и Россией весной 2026 года, отмечает "Настоящее Время".

По законодательству, проведение выборов в период военного положения завершено. Пятилетний срок Зеленского истёк ещё весной 2024 года, однако он остаётся президентом до проведения новых выборов. Представители США и лично Трамп при этом поднимали тему выборов в Украине. Также неясно, какой вопрос мог бы быть вынесен на референдум - представители Украины заявляют, что в любом случае не готовы согласиться с уступкой территорий России, а лишь с "заморозкой" конфликта.

Офис Зеленского не ответил на запрос Financial Times о комментарии. Посольство США в Киеве, как сообщает газета, отказалось от комментариев. Источник "РБК-Украина" в окружении президента, комментируя материал британской газеты, заявил, что "пока нет безопасности, не будет и объявлений" о голосовании.

На прошлой неделе Владимир Зеленский сообщил, что Вашингтон "предлагает сторонам завершить войну до начала этого лета и, вероятно, будет давить на стороны именно согласно такому графику". Он отметил, что не получал сигналов о том, что если мира не удастся достичь к июню, США откажутся от посреднических усилий. Посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон не ставил чётких временных рамок.

Агентство Reuters со ссылкой на три источника писало, что американская сторона на недавних встречах в Абу-Даби и Майами во время переговоров с украинскими коллегами отметила, что было бы лучше, если бы голосование состоялось в ближайшее время. Американские переговорщики заявили, что Трамп, вероятно, будет больше внимания уделять внутренним делам по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, а это значит, что у высокопоставленных американских чиновников с приближением лета будет меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.