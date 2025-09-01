FT: Россия, вероятно, заглушила GPS при посадке самолёта фон дер Ляйен

Самолёт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил посадку в аэропорту Пловдива в Болгарии в ручном режиме из-за вероятного вмешательства России в работу системы GPS. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации FT говорится, что навигационные системы аэропорта вышли из строя, из-за чего пилоту пришлось кружить над аэродромом около часа и приземлиться вручную, ориентируясь по бумажным картам. Изменение маршрута полёта не потребовалось.

Перелёт осуществлялся на самолёте, зафрахтованном Еврокомиссией.

Правительство Болгарии также подтвердило глушение GPS самолёта фон дер Ляйен при заходе на посадку. София сообщила Евросоюзу о подозрении, что инцидент произошел из-за "вопиющего вмешательства" со стороны России.

Управление воздушного транспорта Болгарии в разговоре с Болгарской службой Радио Свобода подтвердило факт вмешательства, отметив рост числа случаев глушения GPS с начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг причастность России к сбою системы навигации при посадке самолёта с главой Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен находилась в Болгарии 31 августа в рамках поездки по странам "восточного фланга" ЕС – государствам Балтии, Финляндии, Польше, Румынии и Болгарии.