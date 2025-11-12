FT: советник британского премьера пытался установить контакт с Кремлём

Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл в начале нынешнего года пытался установить неофициальный канал связи с ближайшим окружением президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает британская газета Financial Times.

По данным источников издания, Пауэлл в начале года позвонил помощнику Путина по внешней политике Юрию Ушакову. Утверждается, что действия британского советника были связаны с опасениями относительно политики в отношении Украины и России, которую будет проводить после прихода к власти президент США Дональд Трамп.

В британском правительстве подтвердили, что действия Пауэлла были согласованными. Кроме того, как утверждает собеседник FT - европейский чиновник, инициативу Лондона поддержал ряд европейских стран. Издание, однако, отмечает, что телефонный разговор Пауэлла с Ушаковым оказался единичным эпизодом, и устойчивый канал связи с окружением Путина установить не удалось. Как отмечает Би-би-си, по данным источников, разговор "прошёл не очень хорошо".

В Кремле подтвердили, что такой разговор имел место, однако, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, "диалог не получил продолжения". Песков заявил, что Пауэлл пытался донести до Ушакова и через него - до Путина позицию европейских стран относительно войны в Украине, но при этом с британской стороны был "дефицит каких-то намерений и желаний" услышать российскую позицию.

Российские власти жёстко критикуют Лондон, обвиняя его в прямой поддержке Украины, в том числе и в ведении боевых действий против России. Великобритания является одним из наиболее последовательных сторонников Украины и вместе с Францией в нынешнем году составила ядро так называемой коалиции желающих - стран, не исключающих отправки в Украину своих контингентов после прекращения огня. Избегая конфронтации с администрацией США, британские власти пытаются повлиять на позицию Дональда Трампа по вопросу о поддержке Украины, сообщали многочисленные СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил, что британский король Карл III способствовал тому, что Трамп несколько изменил свою позицию и стал более критично настроенным по отношению к России.