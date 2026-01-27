Администрация США дала понять Киеву, что предоставление гарантий безопасности может быть связано с согласием Украины на мирное соглашение, предполагающее уступку Донбасса России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на восемь источников, знакомых с ходом переговоров. По их словам, в случае вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов Вашингтон предварительно готов увеличить поставки вооружений для ВСУ в мирное время.

При этом, отмечает издание, остаётся неясным, возьмут ли США на себя какие-либо формальные обязательства. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что США "останавливаются каждый раз, когда могут быть подписаны гарантии безопасности".

В Белом доме эти утверждения отвергли. "Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Один из источников, знакомых с позицией США, настаивает, что Вашингтон "не пытается навязать Украине какие-либо территориальные уступки".

26 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что территориальный вопрос в рамках так называемой "формулы Анкориджа" имеет принципиальное значение для России. Кремль не стал раскрывать содержание формулы. По данным Reuters, она предполагает контроль России над всем Донбассом и заморозку остальной линии фронта.

23–24 января в Абу-Даби прошли трёхсторонние переговоры США, Украины и России при посредничестве Вашингтона. Источники Axios утверждают, что обсуждались все ключевые вопросы, включая Донбасс.

25 января президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Вильнюсе, заявил, что позиция Киева по территориям не изменилась, а компромиссы должны быть обоюдными. Он также отметил, что двусторонние гарантии безопасности с США готовы "на 100%", и Киев ожидает их подписания. Следующий раунд переговоров, по сообщениям СМИ, запланирован в Абу-Даби 1 февраля.