FT: США в Иране исчерпали запасы боеприпасов, рассчитанные на годы

Соединенные Штаты с начала войны с Ираном израсходовали запасы критически важных боеприпасов, рассчитанные на годы. В частности, речь идет о запасах ракет большой дальности "Томагавк", пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Военно-морской флот будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет", – заявил собеседник газеты.

Ожидается, что в ближайшие дни Пентагон направит в Белый дом и Конгресс запрос о дополнительных расходах на военные нужды в размере до 50 миллиардов долларов.

Ранее на этой неделе представители Пентагона сообщили сенаторам, что первые шесть дней войны обошлись США более чем в 11 миллиардов долларов – в основном это были расходы на боеприпасы. По словам источника FT, в ближайшие дни ведомство, как ожидается, проинформируют Конгресс о количестве израсходованных боеприпасов.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований, за первые 100 часов войны США использовали 168 ракет "Томагавк". Один из американских законодателей заявил FT, что "это очень много" и на восстановление запаса "уйдут годы". Газета отмечает, что стоимость одной ракеты "Томагавк" составляет 3,6 миллиона долларов.