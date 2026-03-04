FT: страховка для судов в Ормузском проливе подорожала в 12 раз

Страховые компании резко повысили тарифы для судов, проходящих через Ормузский пролив, ключевой морской коридор между Персидским заливом и Индийским океаном. Стоимость страхования выросла примерно в 12 раз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на страховых брокеров.

Если в обычных условиях страховка составляет около 0,25% от стоимости судна, то сейчас она достигает примерно 3%.

После начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран запретил проход судов через Ормузский пролив. В результате ряд крупных судоходных компаний, включая Maersk, MSC и Hapag-Lloyd, приостановили или ограничили использование этого маршрута.

Рост тарифов продолжается, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о готовности военно-морского флота США сопровождать нефтяные танкеры через пролив, а также предоставлять судам страхование и гарантии на выгодных условиях.

Вместе с тем участники рынка пока не понимают, как именно будет работать схема, предложенная Трампом. "Мы не слышали абсолютно ничего, кроме этого заявления в Truth Social. Будет ли это распространяться, например, на перевозку китайской нефти европейским танкером, мы не знаем", — заявил в разговоре с Financial Times партнёр брокерской компании McGill.