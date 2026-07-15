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FT: Украина сможет покупать китайские детали для дронов на средства ЕС

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Украине разрешили закупать китайские детали для беспилотников на средства, полученные в рамках оборонного кредита ЕС. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника.

Собеседники газеты рассказали, что Киев получил разрешение использовать на это часть средств из первого транша в размере шести миллиардов евро.

Как отмечает FT, это решение подчеркивает пробелы в оборонном производстве ЕС и роль Китая в снабжении обеих сторон конфликта.

Согласно условиям кредита, оборонная продукция, закупаемая за счет средств ЕС, должна в основном поступать с единого рынка: из Украины или от утвержденных партнеров. Другие союзники могут претендовать на участие, если они подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности с ЕС. Однако также предусмотрено исключение – в случае, если необходимую продукцию невозможно получить из этих стран достаточно быстро или достаточном количестве.

  • Украина подписала и ратифицировала соглашение о получении Ukraine Support Loan в конце мая. Это кредитный инструмент Европейского Союза на сумму до 90 миллиардов евро, рассчитанный на 2026–2027 годы. 60 миллиардов из этой суммы, как предполагается, будут направлены на оборонные нужды Украины.
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