FT: Украина сможет покупать китайские детали для дронов на средства ЕС

Украине разрешили закупать китайские детали для беспилотников на средства, полученные в рамках оборонного кредита ЕС. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника.

Собеседники газеты рассказали, что Киев получил разрешение использовать на это часть средств из первого транша в размере шести миллиардов евро.

Как отмечает FT, это решение подчеркивает пробелы в оборонном производстве ЕС и роль Китая в снабжении обеих сторон конфликта.

Согласно условиям кредита, оборонная продукция, закупаемая за счет средств ЕС, должна в основном поступать с единого рынка: из Украины или от утвержденных партнеров. Другие союзники могут претендовать на участие, если они подпишут соглашение о партнерстве в сфере безопасности с ЕС. Однако также предусмотрено исключение – в случае, если необходимую продукцию невозможно получить из этих стран достаточно быстро или достаточном количестве.