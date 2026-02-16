Вербовщики, ранее работавшие на ЧВК "Вагнер", стали основными людьми в поиске исполнителей диверсий в Европе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах и европейских чиновников. По словам собеседников издания, после массовых высылок российских дипломатов из стран ЕС Москва всё чаще прибегает к посредникам, а сеть, связанная с ЧВК, оказалась "особенно эффективным, хотя и грубым инструментом".

Как отмечает издание, бывшим вербовщикам "Вагнера" поручили вербовать "экономически уязвимых" европейцев — маргинализированных людей, готовых выполнять задания за деньги. Им приписывают участие в поджогах автомобилей политиков, складов с помощью для Украины и других акциях.

Один из европейских чиновников заявил, что у ЧВК "Вагнер" была готовая сеть пропагандистов и вербовщиков, которые "говорят на одном языке с маргиналами", а российские спецслужбы стремятся выстраивать несколько уровней посредников, чтобы иметь возможность отрицать причастность. "У ЧВК "Вагнер" и его участников есть долгий и тесный опыт работы на ГРУ именно в таком ключе", – отметил один из собеседников Financial Times.

Газета приводит в пример поджог в восточной части Лондона в марте 2024 года. Следствие утверждало, что осуждённые действовали в интересах ЧВК "Вагнер". Как писало издание Sky News, 21-летний Дилан Эрл, связанный с ЧВК, получил 17 лет лишения свободы по обвинению в поджоге и помощи иностранной разведке, его сообщника Джейка Ривза приговорили к 12 годам заключения.

В 2024 году Financial Times уже писала о планах взрывов и поджогов в Европе в интересах России, а разведка Германии сообщала о росте риска саботажа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации, назвал обвинения несерьёзными и голословными.