Футболистка сборной России: "Путин отнял наше будущее"

Футболистка сборной России Надежда Карпова выступила против войны в Украине и осудила президента Владимира Путина и российскую пропаганду.

В интервью Би-би-си Карпова, которая живёт в Испании и играет за клуб "Эспаньол" (Барселона), сказала, что не может молчать, наблюдая за происходящей "бесчеловечностью".

По словам 27-летней футболистки, которая отыграла 24 матча за сборную России, Путин, начав войну, забрал у россиян всё, "отнял наше будущее". Карпова отметила, что это произошло "с молчаливого согласия" большинства граждан России, но при этом сказала, что ей "не стыдно быть русской, потому что Россия — это не правительство страны и не Владимир Путин". Российскую пропаганду она обвинила в шовинизме, а людей, которые верят пропаганде, назвала "заложниками". По словам Карповой, сама она участвовала в митингах протеста в России, но считает, что сделала недостаточно. Она выразила надежду, что вскоре больше спортсменов начнёт высказываться против войны, отметив при этом, что, находясь в Испании, ей проще выражать своё мнение, чем людям в России.

Футболистка также совершила каминг-аут, сказав, что является лесбиянкой, и рассказала о гомофобии в России.

Как отмечает Би-би-си, ранее только два известных футболиста - игрок "Динамо" Фёдор Смолов и Александр Соболев из "Спартака" - высказались против войны, однако это произошло в первый день вторжения, после этого они молчали на эту тему.

Большинство известных профессиональных спортсменов из России вообще не комментировало тему войны, некоторые заявили о поддержке действий президента. После российского вторжения в Украину большинство спортивных международных федераций, включая ФИФА, запретили российским сборным участвовать в соревнованиях.