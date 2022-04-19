Футбольный клуб Савина лишили стадиона за антивоенный фильм

Футбольному клубу "Красава", который принадлежит одному из самых популярных российских спортивных блогеров, бывшему футболисту Евгению Савину, запретили тренировки на стадионе "Зоркий" в Красногорске после того, как Савин снял фильм о войне в Украине.

18 апреля Савин на своём ютьюб-канале опубликовал фильм под названием "Ярмоленко - война. Убийства мирных жителей и почему молчат футболисты в России". В нём один из ключевых игроков сборной Украины Андрей Ярмоленко, а также несколько других футболистов украинской национальной команды, рассказывают о пережитом после российского вооружённого вторжения.

Сам Савин предварил выход фильма следующими словами: "24 февраля навсегда разделило нашу жизнь на две части: до и после. Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца. Футболисты - не исключение".

Также блогер написал, что "война, которую развязала Россия, в одном только Мариуполе унесла уже больше жизней мирных жителей и детей, чем за 8 лет на Донбассе", и что "между страхом и совестью" он выбирает второе.

Фильм Савина за сутки посмотрели более 650 тысяч человек.

За свою футбольную карьеру, которая длилась 15 лет, с 2000-го по 2015-й год, Евгений Савин провёл в российском чемпионате более двухсот игр, забив в них более пятидесяти голов. В частности он выступал за томскую "Томь", махачкалинский "Анжи", пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов" и тульский "Арсенал". Кроме того, Савин провёл несколько игр за молодёжную и олимпийскую сборные России.

После завершения спортивной карьеры Савин стал телеведущим. Он вёл программу "Культ тура" вместе с Юрием Дудём и Сергеем Шнуровым, комментировал футбольные матчи на телеканале "Матч ТВ" и был ведущим шоу "Русский ниндзя" на Первом канале. С августа 2018 года Савин ведёт собственный ютьюбе-канал о футболе под названием "Красава". На канал подписаны свыше миллиона человек.

В декабре 2020 года Евгений Савин создал собственный футбольный клуб "Красава", который выступает во втором дивизионе национальной лиги. Официально клуб представляет город Одинцово, но тренировался в Красногорске.