Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Футбольный клуб Савина лишили стадиона за антивоенный фильм

Футбольному клубу "Красава", который принадлежит одному из самых популярных российских спортивных блогеров, бывшему футболисту Евгению Савину, запретили тренировки на стадионе "Зоркий" в Красногорске после того, как Савин снял фильм о войне в Украине.

18 апреля Савин на своём ютьюб-канале опубликовал фильм под названием "Ярмоленко - война. Убийства мирных жителей и почему молчат футболисты в России". В нём один из ключевых игроков сборной Украины Андрей Ярмоленко, а также несколько других футболистов украинской национальной команды, рассказывают о пережитом после российского вооружённого вторжения.

Сам Савин предварил выход фильма следующими словами: "24 февраля навсегда разделило нашу жизнь на две части: до и после. Война, которую начала Россия, изменила судьбы каждого украинца. Футболисты - не исключение".

Также блогер написал, что "война, которую развязала Россия, в одном только Мариуполе унесла уже больше жизней мирных жителей и детей, чем за 8 лет на Донбассе", и что "между страхом и совестью" он выбирает второе.

Фильм Савина за сутки посмотрели более 650 тысяч человек.

За свою футбольную карьеру, которая длилась 15 лет, с 2000-го по 2015-й год, Евгений Савин провёл в российском чемпионате более двухсот игр, забив в них более пятидесяти голов. В частности он выступал за томскую "Томь", махачкалинский "Анжи", пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов" и тульский "Арсенал". Кроме того, Савин провёл несколько игр за молодёжную и олимпийскую сборные России.

После завершения спортивной карьеры Савин стал телеведущим. Он вёл программу "Культ тура" вместе с Юрием Дудём и Сергеем Шнуровым, комментировал футбольные матчи на телеканале "Матч ТВ" и был ведущим шоу "Русский ниндзя" на Первом канале. С августа 2018 года Савин ведёт собственный ютьюбе-канал о футболе под названием "Красава". На канал подписаны свыше миллиона человек.

В декабре 2020 года Евгений Савин создал собственный футбольный клуб "Красава", который выступает во втором дивизионе национальной лиги. Официально клуб представляет город Одинцово, но тренировался в Красногорске.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG