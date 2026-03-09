G7 пока не обещает разблокировать чрезвычайные резервы нефти

Страны "Большой семерки" пока не обещают разблокировать чрезвычайные резервы нефти, несмотря на скачок мировых цен на нефть из-за войны США и Израиля против Ирана.

Как сообщает Reuters, "семерка" заявила о готовности принять "необходимые меры для стабилизации рынков", но к разблокированию резервов "пока не готова", приводит агентство слова министра финансов Франции Ролана Лескюра. Он заявил, что сейчас проблем с поставками нет ни в Европе, ни в США. Впрочем, окончательное решение будут принимать лидеры G7.

Цены на нефть в понедельник достигли самых высоких уровней с середины 2022 года, в частности, цена марки Brent на открытии торгов достигла почти 120 долларов за баррель, но потом несколько снизилась.

В целом с начала войны цены на нефть марки Brent выросли на 65%.

Общая ситуация

В результате бомбардировки Ирана и его ответных ударов фактически оказался закрыт Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых морских поставок нефти. Под иранскими ударами оказались нефтяные объекты ближневосточных стран.

Они начали сокращать добычу нефти, поскольку возможность ее поставок блокирована, а хранилища исчерпаны - и даже если Ормузский пролив вскоре откроется, для восстановления экспорта потребуется время.

Нехватка нефти и, как следствие, рост цен на нее, если война продлится существенное время, могут привести к росту инфляции и глобальному экономическому спаду.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен — это "очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира". По словам Трампа, цены быстро снизятся, когда угроза иранской ядерной программы будет уничтожена.