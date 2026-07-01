Gallup: 60% россиян считают, что экономическая ситуация ухудшается

Больше половины жителей России (60%) считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Об этом свидетельствуют результаты опроса американской исследовательской компании Gallup, проведённого с марта по май 2026 года.

Это самый высокий показатель за всё время подобных исследований, которые Gallup проводит в России с 2006 года. Предыдущие максимумы были зафиксированы в 2020 году (45%) и 2021 году (50%) во время пандемии коронавируса.

По данным исследования, 56% опрошенных заявили, что их уровень жизни ухудшается, – это также рекордный показатель за последние 20 лет. Об улучшении уровня жизни сообщили 29% участников опроса.

Кроме того, Gallup зафиксировал заметное снижение доверия россиян к государственным институтам. Доверие к вооружённым силам за год снизилось с 79% до 66%, к правительству – с 67% до 53%, а доля тех, кто считает выборы честными, сократилась с 56% до 40%. Положительную оценку уровня свободы СМИ в России дали 34% респондентов против 59% годом ранее.

Весной 2026 года снижение рейтингов президента России Владимир Путин начали фиксировать и российские государственные социологические службы – Фонд общественного мнения (ФОМ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В конце июня ФОМ сообщил, что уровень доверия к Путину снизился до 69% – это самый низкий показатель за всё время войны России против Украины.