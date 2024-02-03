Галямина из-за угрозы уголовного дела "возьмёт паузу" в деятельности

Оппозиционный политик и общественный деятель Юлия Галямина сообщила, что из-за угрозы уголовного преследования возьмёт паузу в своей деятельности, в частности не будет писать в соцсети и давать интервью. Об этом она написала в субботу в своём телеграм-канале.

Галямина сослалась на публикацию в телеграм-канале BRIEF, в которой со ссылкой на анонимный источник из силовых структур утверждалось, что против Галяминой может быть возбуждено уголовное дело в связи с анонсированной сторонниками Алексея Навального акцией "Протестный полдень" в день выборов президента России 17 марта.

По словам Галяминой, она восприняла публикацию в канале с почти 500 тысячами подписчиков, нередко ссылающемся на источники во властных структурах, как "предупреждение", такого же мнения придерживается и её адвокат. "Я не боюсь тюрьмы и давно подготовилась к ней, потому что жить в постоянном страхе – это ужасно унизительно и тяжело. Но и стремиться за решетку, пренебрегая опасностью, я не вижу смысла", - пишет Галямина и отмечает, что приняла решение "сделать небольшую паузу". При этом она отметила, что не "бросает политику" и не намерена покидать Россию.

Юлия Галямина - бывший преподаватель ряда ведущих российских вузов, бывший муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы, одна из наиболее известных оппозиционных активисток, не уехавших из России после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Галямина заявляла, что не эмигрирует по принципиальным соображениям. В 2020 году ей грозило лишение свободы по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов ("дадинская" статья), приговорили её к двум годам лишения свободы условно. В 2022 году её внесли в реестр так называемых иностранных агентов.

Несколько дней назад сторонники находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального объявили, что призывают россиян в день выборов 17 марта в знак протеста против президента Владимира Путина прийти на избирательные участки ровно в 12.00 по местному времени. Цель акции, как следует из сообщений сторонников Навального, показать массовость неприятия политики Путина. Почему правоохранительные органы могли заподозрить Галямину в причастности к подготовке акции, неясно, она не имеет никакого отношения к структурам, связанным с Навальным.