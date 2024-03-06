Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов

Гарри Каспаров
Гарри Каспаров

Оппозиционера и сооснователя Форума свободной России Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно данным реестра, в отношении него возбуждено уголовное дело по террористической статье. Другие подробности не раскрываются.

В конце прошлого года МВД России нашло "признаки преступления" в действиях Каспарова и его соратника Ивана Тютрина в связи с проведением аукциона в поддержку российских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

Ведомство усмотрело в действиях Каспарова и Тютрина признаки преступления по статье об участии в деятельности так называемой нежелательной организации. Такой организацией был ранее признан Форум свободной России.

Материалы проверки были направлены в Следственный комитет для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. О возбуждении дела в отношении Каспарова не сообщалось.

Гарри Каспаров – бывший чемпион мира по шахматам, активный участник оппозиционного движения в России. В 2013 году он покинул Россию. Активно выступает, в том числе в американских СМИ, против российских властей, в поддержку Украины.

В мае 2022 года Минюст России признал Каспарова иноагентом.

Иван Тютрин внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга в конце февраля.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Как провожали Алексея Навального
Embed
Как провожали Алексея Навального

No media source currently available

0:00 0:22:49 0:00

Как провожали Алексея Навального

Задержание после похорон

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG