Оппозиционера и сооснователя Форума свободной России Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Согласно данным реестра, в отношении него возбуждено уголовное дело по террористической статье. Другие подробности не раскрываются.

В конце прошлого года МВД России нашло "признаки преступления" в действиях Каспарова и его соратника Ивана Тютрина в связи с проведением аукциона в поддержку российских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

Ведомство усмотрело в действиях Каспарова и Тютрина признаки преступления по статье об участии в деятельности так называемой нежелательной организации. Такой организацией был ранее признан Форум свободной России.

Материалы проверки были направлены в Следственный комитет для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. О возбуждении дела в отношении Каспарова не сообщалось.

Гарри Каспаров – бывший чемпион мира по шахматам, активный участник оппозиционного движения в России. В 2013 году он покинул Россию. Активно выступает, в том числе в американских СМИ, против российских властей, в поддержку Украины.

В мае 2022 года Минюст России признал Каспарова иноагентом.

Иван Тютрин внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга в конце февраля.