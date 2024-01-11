Гарвардские студенты обвинили свой университет в антисемитизме

Студенты-евреи, обучающиеся в Гарвардском университете, обвинили администрацию своего учебного заведения в антисемитизме.

В судебном иске, поданном вечером в среду, студенты обвинили Гарвард в том, что он поддерживает насилие по отношению к евреям, не защищает студентов-евреев от преследования и допускает антисемитскую пропаганду.



Университет, история которого насчитывает 388 лет, обвиняется в нарушении федерального закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию, сообщает Reuters.



Жалоба была подана через неделю после ухода в отставку президента Гарварда Клодин Гей. Заявление об уходе было подано после открытой критики в её адрес за попустительство антисемитизму после нападения масштабного и жестокого нападени группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. (В США, Великобритании и ЕС радикальная палестинская группировка ХАМАС признана террористической).



В судебном иске заявляется, что предвзятость Гарварда распространяется и на прием студентов, включая предполагаемое снижение числа еврейских студентов согласно квотам, установленным в университете около ста лет назад.

"Голос Америки" обращает внимание на то, что после нападения ХАМАС на Израиль более 30 студенческих групп Гарварда подписали петицию, содержащую обвинения в адрес Израиля.



Согласно поданному судебному иску, университету потребовался день, чтобы ответить на петицию, предложив "банальности", но не осудив петицию и не поддержав студентов-евреев.

В документе, направленном в федеральный суд Бостона, содержится требование отстранить от занятий или исключить студентов, проявляющих антисемитизм, а также вернуть пожертвования, обусловленные наймом профессоров, которые придерживаются антисемитских взглядов или продвигают антисемитскую учебную программу.



Другие учебные заведения, в том числе Нью-Йоркский университет и Калифорнийский университет в Беркли, также столкнулись с подобными исками.