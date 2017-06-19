Марш равенства в Киеве

По центру Киева в четвертый раз прошел ежегодный Марш равенства. В знак поддержки украинского ЛГБТ-сообщества к нему присоединились дипломаты из европейских стран. Главный лозунг акции – "Страна для всех". Марш 2017 года стал самым массовым в истории Украины - в нем участвовали до 3000 человек - это в два с лишним раза больше, чем год назад. Участников марша охраняли тысячи полицейских, задачей которых было не допустить столкновений участников шествия и его противников. 7 человек из числа последних были задержаны полицией.

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