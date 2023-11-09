Газа: удары в районе индонезийского госпиталя, бои на севере сектора

В секторе Газа продолжаются активные боевые действия между израильской армией и палестинскими радикальными группировками. Арабские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о мощных авиаударах в районе индонезийского госпиталя в северной части сектора. Пока не было подтверждённых сообщений о возможных жертвах.

Израильские военные также продвигаются в направлении больницы Аль-Шифа в городе Газа. Израильская сторона утверждает, что там оборудован командный центр радикальной группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС), включая подземные туннели и пункт управления. Международные гуманитарные организации указывают на то, что больница переполнена людьми, как пациентами, так беженцами.

Неизвестный беспилотник в четверг нанёс удар по самому южному городу Израиля - Эйлату. Об этом сообщила Армия обороны Израиля, уточнив, что был нанесён минимальный ущерб, никто не пострадал.

Израильские военные заявляют, что изучают инцидент. Наиболее вероятная версия - что дрон был запущен из Йемена. Контролирующая большую часть этой страны проиранская группировка "Ансар Алла", известная как хуситы, ранее уже пыталась атаковать территорию Израиля ракетами и беспилотниками. Их сбивали. Ущерб Эйлату удалось нанести в первый раз с момента резкого обострения конфликта вокруг сектора Газа 7 октября.

Вечером в четверг в Эйлате вновь были слышны взрывы. Израильские военные сообщили, что при помощи комплекса "Хец" сбили запущенную из Йемена баллистическую ракету. Это уже не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что одна из ракет была сбита на большой высоте, по некоторым оценкам - в космическом пространстве.

Также в четверг поступали сообщения об операции израильских военных в городе Дженин на Западной берегу Иордана. По сообщению ЦАХАЛ, были убиты более 10 вступивших в перестрелку членов радикальных палестинских группировок, в частности "Исламского джихада", около 20 были арестованы.