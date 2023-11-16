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Время Свободы

Газа, Украина, Тайвань, фентанил. Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

Информационный дайджест "Время Свободы", 16 ноября

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Время Свободы - Темы дня 16.11.2023
by Радио Свобода

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Саша Скочиленко приговорена к 7 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" про российскую армию;

Израильские военные нашли оружие и боевое снаряжение в больнице Аль-Шифа в городе Газа;

Марш родственников израильских заложников, захваченных ХАМАС;

Президент США Джо Байден и Председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества;

Немецкий журналист Хуберт Зайпель получал сотни тысяч евро от российского миллиардера Алексея Мордашова за книги о Владимире Путине;

175 лет назад состоялся последний концерт Фридерика Шопена.

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