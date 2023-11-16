Газа, Украина, Тайвань, фентанил. Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина

Саша Скочиленко приговорена к 7 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" про российскую армию;

Израильские военные нашли оружие и боевое снаряжение в больнице Аль-Шифа в городе Газа;

Марш родственников израильских заложников, захваченных ХАМАС;

Президент США Джо Байден и Председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества;

Немецкий журналист Хуберт Зайпель получал сотни тысяч евро от российского миллиардера Алексея Мордашова за книги о Владимире Путине;

175 лет назад состоялся последний концерт Фридерика Шопена.