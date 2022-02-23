Газета Bild будет закрывать рекламу "Газпрома" надписью "Слава Украине!" 

Немецкая газета Bild будет на своих страницах закрывать спонсорский логотип "Газпрома", который напечатан на форме игроков футбольного клуба "Шальке" и используется во время международных матчей под эгидой УЕФА, надписью "Слава Украине!", говорится на сайте издания.

"Это невыносимо!, - сказано в заявлении редакции Bild, которое цитирует Sports.ru. - Мы вынуждены смотреть по телевизору рекламу "Газпрома" под гимн футбольной Лиги чемпионов, пока войска Путина вторгаются в Украину. Мы видим "Шальке" в футболках "Газпрома" – будто корпорация всего лишь обычный рекламный партнер, а не спонсор российской государственной власти. Мы должны с нетерпением ждать финала Лиги чемпионов 28 мая в Санкт-Петербурге. "Шальке" и УЕФА пытаются выкрутиться из этой ситуации с помощью объяснения: "Мы не имеем ничего общего с политикой Путина". Это ложь! Диктаторы используют спорт как красивую декорацию для своих грязных дел. Футбол не может продолжать получать деньги, пока Путин ведет войну!"

Редакция Bild призвала Европейскую футбольную ассоциацию перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, отказаться от денег "Газпрома", а также снять с футболок "Шальке" логотип компании.

Компания "Газпром" с 2007 года является спонсором одного из самых именитых и популярных немецких футбольных клубов - "Шальке", а с 2012 года - ещё и спонсором Лиги чемпионов УЕФА.