Газеты Финляндии, Швеции и Дании переведут на русский статьи об Украине

Крупнейшие газеты Финляндии, Швеции и Дании начали переводить на русский язык публикации о российском вооружённом вторжении на территорию Украины и последствиях действий Кремля для Россиян.

"То, что происходит сейчас, это трагедия, которую нельзя преподносить через призму российской пропаганды", — говорится в совместном заявлении изданий Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter и Politiken.

Авторы также отметили, что российские власти заставляют СМИ публиковать только информацию из официальных источников и задерживают журналистов за освещение антивоенных протестов.

"Российские матери должны знать, как их сыновей отправили в неизвестность, как гибнут и получают ранения ни в чем не повинные мирные жители, а миллион украинцев были вынуждены бежать из своей страны", — пишут авторы.

После начала войны с Украиной из-за цензуры в России были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе – Русская служба Радио Свобода, канал "Настоящее время", "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Как минимум 150 журналистов вынуждены были покинуть страну.

Российские власти требуют называть боевые действия на территории Украины "специальной операцией" и запрещают использовать при освещении событий что-то, кроме официальных государственных источников.