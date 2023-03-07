Поле "Лужников" признано непригодным для футбола после митинга

Российская футбольная премьер-лига признала непригодным для проведения матчей газон арены "Лужники", на котором 22 февраля прошёл патриотический митинг-концерт с участием Владимира Путина.

В связи с этим игра чемпионата России по футболу между московским клубом "Торпедо" и екатеринбургским "Уралом", которая должна была состояться в "Лужниках" 11 марта, перенесена в подмосковные Химки. Издание "Вот Так" отмечает, что на митинге с участием Путина тысячи его участников находились непосредственно на футбольном газоне.

Ранее в СМИ появилась информация о наборе волонтёров для проведения ещё одного патриотического митинга, посвящённого годовщине аннексии Крыма, который должен пройти на стадионе "Лужники" 18 марта. Подтверждения этой информации нет. В прокремлёвских телеграм-каналах её назвали фейком.