На газопроводе "Ямал - Европа" вновь начался реверс из Германии в Польшу

В субботу вновь прекращены прямые поставки газа в Германию по трубопроводу Ямал - Европа. Как следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade, в субботу утром, с 9 до 10 часов, начался реверс из Германии в Польшу. Об этом сообщил ТАСС.



В минувший четверг, после пяти дней остановки и реверсных поставок, прокачка в Германию по трубопроводу Ямал - Европа была возобновлена. В "Газпроме" тогда сообщали, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме.



Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 33 миллиарда кубометров газа в год.