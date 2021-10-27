"Газпром" после 8 ноября может увеличить поставки газа в ЕС

Концерн "Газпром" к 8 ноября намерен завершить закачку газа в подземные хранилища в России. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным в среду сказал руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

Путин в ответ на это поручил Миллеру увеличить поставки газа в хранилища "Газпрома" в Австрии и Германии. По словам Путина, это должно помочь российской компании выполнять контрактные обязательства перед европейскими потребителями и создать "более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом".

Ранее Миллер заявил, что в настоящее время объем российского газа в европейских подземных хранилищах "незначительный". О том же говорили и представители европейских газовых компаний - по их данным, заполнение газохранилищ в ЕС минимальное за последние 10 лет. О дефиците газа пока речь не идёт, однако сложившаяся ситуация способствовала росту биржевых цен на газ до рекордных значений. После заявлений Путина цены снизились на несколько процентов. Западные агентства отмечают, что российские государственные СМИ публикуют похвалы в адрес Путина, характеризуя его как "спасителя Европы".

Из слов Путина и Миллера неясно, по какому именно маршруту будут направляться дополнительные объёмы российского газа в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готова предоставить скидку на транзит дополнительных объёмов газа в Европу. Скидка может составить до 50 процентов.

При этом Зеленский обвинил Россию в "газовой агрессии" против ЕС и в шантаже. По мнению украинского президента, Россия отказывается увеличить поставки газа в Европу, несмотря на беспрецедентный рост рыночных цен, вызванный нехваткой топлива, с целью добиться от ЕС скорейшей сертификации газопровода "Северный поток-2", который идёт по дну Балтийского моря, минуя Украину.

Россия пока не дала ответ на предложение Зеленского увеличить транзит через Украину.

Напряжённая ситуация в сфере энергетики обсуждалась 21-22 октября на саммите ЕС в Брюсселе. Никаких определённых решений, однако, принято не было.